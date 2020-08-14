Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

Он считает, что начать прививаться от гриппа нужно как можно раньше. «Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — пояснил мэр (цитата по ТАСС).

10 августа Собянин сообщил, что по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой власти Москвы разделили потоки больных так, чтобы пациенты с похожими симптомами не смешивались.

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