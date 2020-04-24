Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом

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Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии, а лечение заболевания средней тяжести — на 40% дороже. Об этом сообщила председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова, передает «РИА Новости».

По ее словам, тарифы на лечение пациента в состоянии средней тяжести составляют 100 тыс. руб., а в тяжелом — 200 тыс. руб., если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), то есть насыщение крови кислородом.

«Если ЭКМО, то, конечно, дороже», — отметила Чернякова.

В России число выявленных случаев коронавируса превысило 68 тыс., 615 человек умерли. За сутки число заболевших выросло на 5849 человек, скончались 60 пациентов.