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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии, а лечение заболевания средней тяжести — на 40% дороже. Об этом сообщила председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова, передает «РИА Новости».

По ее словам, тарифы на лечение пациента в состоянии средней тяжести составляют 100 тыс. руб., а в тяжелом — 200 тыс. руб., если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), то есть насыщение крови кислородом.

«Если ЭКМО, то, конечно, дороже», — отметила Чернякова.

Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу
Общество
Фото: Issei Kato / Reuters

В России число выявленных случаев коронавируса превысило 68 тыс., 615 человек умерли. За сутки число заболевших выросло на 5849 человек, скончались 60 пациентов.

Накануне депздрав Москвы опроверг сообщения о том, что лечение больных с коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если пациентов госпитализировали на машине скорой помощи. В департаменте отметили, что медпомощь гражданам предоставляется бесплатно, при этом не обязательно отправляться в стационар, а нужно вызвать врача на дом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, ФОМС, лечение
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