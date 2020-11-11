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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил об увеличении тарифов на лечение пациентов с пневмонией

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией были увеличены в два раза. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с депутатами Государственной думы.

«Стоимость ведения пациента увеличена в два раза», — уточнил он.

ФОМС уточнил условия для госпитализации заболевших COVID-19
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мурашко указал, что в целом были пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова ранее говорила, что лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии. При этом лечение заболевания средней степени тяжести обходится на 40% дороже, достигая 100 тыс. руб.

Как уточняла Голикова, только во время первой волны заболевания за три весенних месяца ФОМС потратил на лечение больных с коронавирусом более 22 млрд руб.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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