Мурашко сообщил об увеличении тарифов на лечение пациентов с пневмонией

Фото: Андрей Любимов / РБК

На фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией были увеличены в два раза. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с депутатами Государственной думы.

«Стоимость ведения пациента увеличена в два раза», — уточнил он.

Мурашко указал, что в целом были пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова ранее говорила, что лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии. При этом лечение заболевания средней степени тяжести обходится на 40% дороже, достигая 100 тыс. руб.