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Технологии и медиа ,  
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Отправляющиеся на МКС на корабле Crew Dragon туристы заключили контракт

Туристы, которые планируют в 2021 году отправиться на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), заключили контракт с компанией Axiom Space. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта NASA. — РБК) Майкла Лопеса-Алегриа, официально заключил контракт с Axiom», — говорится в сообщении.

Маск оценил статью Рогозина о полете Crew Dragon
Технологии и медиа
Илон Маск

В феврале текущего года SpaceX подписала соглашение с компанией Space Adventures, занимающейся космическим туризмом. Согласно договоренностям, до конца 2021 года на орбиту смогут отправиться четверо космических туристов. 

Для этого будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Туристы смогут пробыть на орбите до пяти дней. Они не будут стыковаться с Международной космической станцией (МКС), а выполнят обзорную экскурсию.

Как заявили в Space Adventures, миссия будет иметь историческое значение, так как сможет побить рекорд высоты полета космического туриста. По словам президента компании Эрика Андерсона, высота полета может вдвое превысить высоту орбиты МКС, которая составляет около 400 км.

Космические туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Технологии и медиа

Как ранее сообщил финансовый директор NASA Джефф Девит, полет для космического туриста обойдется в $59 млн. В такую сумму он оценил сам полет на Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon, а также пребывание на МКС.

Crew Dragon (Dragon 2) — пилотируемый космический корабль многоразового использования, разработанный компанией SpaceX. В 2014 году NASA заказало его разработку для доставки к МКС грузов и экипажей до четырех человек, а также для возвращения их на Землю.

МКС космический туризм Space X контракт Илон Маск
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