Космические туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

Космические туристы заключили контракты с российским представительством компании Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос. Об этом «РИА Новости» сообщили в представительстве.

Двое туристов отправятся к Международной космической станции (МКС) на российском «Союзе» в 2021 году, сообщили там. В компании не уточнили имена будущих членов экипажа и точные даты полета.

С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС восемь раз.

В конце июня Space Adventures подписала контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия», в соответствии с которым в ходе экспедиции к МКС турист совершит выход в открытый космос. Полет запланирован на 2023 год, «Союз-МС» доставит на станцию двух туристов. Как сообщил источник РБК, близкий к «Энергии», кандидатов еще не начали отбирать.