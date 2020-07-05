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Технологии и медиа ,  
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Космические туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

Космические туристы заключили контракты с российским представительством компании Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос. Об этом «РИА Новости» сообщили в представительстве.

Двое туристов отправятся к Международной космической станции (МКС) на российском «Союзе» в 2021 году, сообщили там. В компании не уточнили имена будущих членов экипажа и точные даты полета.

С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС восемь раз.

Космический турист впервые выйдет в открытый космос
Общество
Фото: пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

В конце июня Space Adventures подписала контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия», в соответствии с которым в ходе экспедиции к МКС турист совершит выход в открытый космос. Полет запланирован на 2023 год, «Союз-МС» доставит на станцию двух туристов. Как сообщил источник РБК, близкий к «Энергии», кандидатов еще не начали отбирать.

Турист, который пожелает выйти в открытый космос, должен будет пройти подготовку к полету в Звездном городке. Как сообщили в российском представительстве Space Adventures, выход в открытый космос продлится 1,5 часа, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли.

Теги: космический туризм, контракт, МКС, «Союз МС»
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