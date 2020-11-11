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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал сроки массовой вакцинации в России

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться в январе-феврале 2021 года и может продлиться около года, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что всех, кто захотел, и кого надо мы уже провакцинировали», — сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба (цитата по «РИА Новости»), отметив, что к вакцинации всех желающих, в том числе по месту жительства, должны приступить в январе-феврале.

Центр Гамалеи оценил эффективность вакцины на третьем этапе испытаний
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В августе президент России Владимир Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром им. Гамалеи и получившей название «Спутник V». 11 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины «Спутник V».

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина — разработка новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Накануне глава государства сообщил, что в скором времени пройдет регистрацию третья вакцина от COVID-19, изготовленная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Первая партия «Спутника V» должна была поступить в Москву и регионы для массовой вакцинации в прошедшие выходные. Как сообщал Гинцбург, к вакцинации жителей столицы и области должны приступить в ближайшие две недели.

Россия коронавирус вакцинация
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