Гинцбург сообщил о начале вакцинации москвичей в течение двух недель

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что к массовой вакцинации от коронавируса в Москве и области приступят в ближайшие две недели, сообщает ТАСС.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному», — сказал Гинцбург.

Ученый ожидает, что в гражданский оборот к концу ноября поступит уже полмиллиона доз вакцины, а в декабре — «в три раза больше».

Первая партия вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, для массовой вакцинации, сообщал Гинцбург, поступит в Москву и регионы уже в предстоящие выходные.