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Гинцбург сообщил о начале вакцинации москвичей в течение двух недель

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что к массовой вакцинации от коронавируса в Москве и области приступят в ближайшие две недели, сообщает ТАСС.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному», — сказал Гинцбург.

Ученый ожидает, что в гражданский оборот к концу ноября поступит уже полмиллиона доз вакцины, а в декабре — «в три раза больше».

Первая партия вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, для массовой вакцинации, сообщал Гинцбург, поступит в Москву и регионы уже в предстоящие выходные.

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Фото:sputnikvaccine.com

«Спутник V» стала первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. О регистрации препарата президент Владимир Путин объявил в августе. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина — разработка государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Еще один препарат разрабатывает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о начале массовой вакцинации жителей в конце ноября — начале декабря.

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