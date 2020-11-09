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Общественники не увидели неуставных отношений в части под Воронежем

Фото:vrn_b / VK
Фото: vrn_b / VK

В военной части под Воронежем, где солдат-срочник застрелил троих военнослужащих, не было замечено неуставных отношений. Об этом сообщил РБК член контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

«По предварительным данным, неуставных отношений там не было», — сообщили в комитете.

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По словам Латынина, срочник Антон Макаров вступил в перепалку с дежурным офицером, который прибыл с проверкой суточного наряда, после чего выхватил у него пистолет и сначала застрелил его, а потом выстрелил в военнослужащего, который прибежал на звуки стрельбы оказывать помощь.

В комитете также добавили, что готовы оказать помощь семьям погибших.

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В СК указывали, что офицера нападавший убил топором. По факту нападения Макарова возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия). Преступник сбежал с места происшествия. Росгвардия сообщала, что к его поискам подключили более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, введен план «Перехват».

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В правительстве Воронежской области сообщили, что в результате ЧП на военном аэродроме «Балтимор» погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.

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