Общественники не увидели неуставных отношений в части под Воронежем

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В военной части под Воронежем, где солдат-срочник застрелил троих военнослужащих, не было замечено неуставных отношений. Об этом сообщил РБК член контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

«По предварительным данным, неуставных отношений там не было», — сообщили в комитете.

По словам Латынина, срочник Антон Макаров вступил в перепалку с дежурным офицером, который прибыл с проверкой суточного наряда, после чего выхватил у него пистолет и сначала застрелил его, а потом выстрелил в военнослужащего, который прибежал на звуки стрельбы оказывать помощь.

В комитете также добавили, что готовы оказать помощь семьям погибших.