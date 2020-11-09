Мурашко сообщил о занятости 82% коек для больных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России занятость коек для больных COVID-19 составляет 82%. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Для того чтобы максимально организовать медицинскую помощь, в стране развернуто 260 тыс. коек, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня — на уровне 82%», — сказал министр.

Также Мурашко сообщил, что в некоторых регионах имеется дефицит коечного фонда. В 53 субъектах занятость коек превышает 80%. В их отношении принимаются решения по дополнительному развертыванию коечных мест.

В середине октября Мурашко заявил, что загруженность коечного фонда по стране составляет 90%, из 182 тыс. мест заняты 162 тыс. Министр уточнил, что максимальное число коек, которые выделяли в России для заболевших коронавирусной инфекцией, составляло 184 тыс.