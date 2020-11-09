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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о занятости 82% коек для больных коронавирусом

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России занятость коек для больных COVID-19 составляет 82%. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Для того чтобы максимально организовать медицинскую помощь, в стране развернуто 260 тыс. коек, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня — на уровне 82%», — сказал министр.

Также Мурашко сообщил, что в некоторых регионах имеется дефицит коечного фонда. В 53 субъектах занятость коек превышает 80%. В их отношении принимаются решения по дополнительному развертыванию коечных мест.

Мурашко назвал число находящихся на лечении больных COVID по всей стране
Общество
Михаил Мурашко

В середине октября Мурашко заявил, что загруженность коечного фонда по стране составляет 90%, из 182 тыс. мест заняты 162 тыс. Министр уточнил, что максимальное число коек, которые выделяли в России для заболевших коронавирусной инфекцией, составляло 184 тыс.

Ранее Минздрав потребовал от региональных властей обеспечить резерв не менее чем в 20% свободных коечных мест. Глава Минздрава подчеркнул, что власти должны незамедлительно обеспечивать медицинскую помощь в стационарах для тех больных, у которых есть проблемы с дыханием. «Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача», — сказал Мурашко.

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала критической ситуацию с коечным фондом в 16 регионах страны. По ее словам, в пяти регионах места в стационарах для пациентов с COVID-19 заняты уже на 95%.

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В России за последние сутки инфекцию обнаружили у 21 798 человек, что является рекордом суточного прироста заболеваемости. Рекордное количество заболевших выявили в Москве и Санкт-Петербурге — 6897 и 1402 соответственно.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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