Минпромторгу поручили не допускать дефицита лекарств в регионах

Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса Министерство промышленности и торговли России будет следить за тем, чтобы регионы были достаточно снабжены лекарствами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Государственной думы.

«Минпромторгу поручено проконтролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков», — заявила она.

Ведомство будет еженедельно докладывать правительству о текущей ситуации. Росздравнадзор и Минздрав будут контролировать отпуск в аптеках рецептурных препаратов.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам из федерального бюджета дополнительные деньги на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. Минздраву и Минпромторгу совместно с высшими должностными лицами субъектов поручили обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19.