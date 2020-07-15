Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За три весенних месяца 2020 года из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) было направлено более 22 млрд руб. на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с эпидемией, передает ТАСС.

«По данным ФОМС, с марта по май текущего года из программы государственных гарантий на лечение новой коронавирусной инфекции направлено 22,3 млрд руб.», — сообщила Голикова.

Вице-премьер добавила, что эта сумма уже подтверждена оплаченными счетами. По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб.

Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии. Если у человека болезнь протекает в средней форме, то тариф вырастает на 40%.