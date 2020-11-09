Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Прошедшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала осени. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве температура на основных станциях понижалась до минус двух, в Подмосковье было почти минус три градуса», — рассказала Позднякова.

По ее словам, 9 ноября ожидается около четырех градусов тепла, температура воздуха ненадолго вернется к климатической норме.

«В последующие дни она будет немного ниже климатической нормы, потому что погоду будет определять антициклон. Центр его будет располагаться практически над столичной областью, атмосферное давление будет высокое. Минимальная температура у нас останется отрицательная — до минус пяти градусов», — пояснила синоптик. Она также отметила, что дневная температура будет около нуля или «слабоотрицательная».