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Гидрометцентр сообщил о затяжном похолодании в европейской России

В регионах европейской территории России в начале недели наступит сильное похолодание, которое задержится, как минимум, до ее конца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Специалист предупредил, что после теплого периода изменение температуры будет субъективно ощущаться как резкое и тяжелое похолодание. Однако, с климатической точки зрения, для него как раз настало время. По словам Вильфанда, именно в этот период температура воздуха начинает становится отрицательной.

«Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть», — отметил метеоролог.

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в азиатской части России
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В Москве в понедельник и вторник ожидается 2-4 градуса выше нуля, в среду похолодает до уровня от 0 до 2 градусов тепла. В четверг температура упадет ниже нуля, от -1 до 4 градусов тепла. В пятницу похолодание продолжится, ожидаются колебания от 2 градусов ниже до 3 градусов выше нуля. В субботу прогноз Гидрометцентра обещает разброс от -1 до +4.

В большинстве регионов азиатской части России, в отличие от европейской, Вильфанд пообещал аномальное тепло на протяжении всей недели. Больше всего погодные аномалии будут выражены в Красноярском крае. Там потеплеет на 20 градусов выше нормы.

погода похолодание Гидрометцент
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