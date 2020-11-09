Гидрометцентр сообщил о затяжном похолодании в европейской России

В регионах европейской территории России в начале недели наступит сильное похолодание, которое задержится, как минимум, до ее конца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Специалист предупредил, что после теплого периода изменение температуры будет субъективно ощущаться как резкое и тяжелое похолодание. Однако, с климатической точки зрения, для него как раз настало время. По словам Вильфанда, именно в этот период температура воздуха начинает становится отрицательной.

«Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть», — отметил метеоролог.

В Москве в понедельник и вторник ожидается 2-4 градуса выше нуля, в среду похолодает до уровня от 0 до 2 градусов тепла. В четверг температура упадет ниже нуля, от -1 до 4 градусов тепла. В пятницу похолодание продолжится, ожидаются колебания от 2 градусов ниже до 3 градусов выше нуля. В субботу прогноз Гидрометцентра обещает разброс от -1 до +4.