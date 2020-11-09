Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в азиатской части России

В большинстве регионов азиатской части России на этой неделе будет аномально тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На большей части азиатской территории России аномально теплая погода прогнозируется», — указал специалист.

Наибольшие отклонения от нормы ждут Красноярский край. В первую половину недели температура здесь превысит стандартные показатели на 20 градусов.

В Западной Сибири в течение недели потеплеет на 6-10 градусов больше положенного, в Средней Сибири — на 8-15 градусов. В Новосибирской, Томской и Омской областях, по словам метеоролога, «дневные температуры будут положительные».