В Белгородской области заключенные сделали подкоп для побега из колонии

Трое заключенных исправительной колонии №7 в Белгородской области готовились к совершению побега. Об этом сообщает УФСИН по региону.
Как отмечается, на территории одного из цехов производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп, который сделали трое осужденных на длительные сроки. По данным УФСИН, расстояние подкопа на момент обнаружения было незначительным и не выходило за пределы производственного цеха.
Проводится комплекс мероприятий по установлению причин и условий, способствующих подготовке побега.
В конце августа следователи начали доследственную проверку после сообщений о пытках в колонии №7 Белгородской области. Как писал в своем блоге исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев со ссылкой на письмо одного из осужденных, заключенных колонии избивают, заставляют стоять на вахте по двое суток и применяют к ним электрошокеры.