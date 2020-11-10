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Пандемия коронавируса ,  
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На Алтае три медика заразились COVID-19 после первого укола «Спутником V»

В Алтайском крае у троих медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V», тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении.

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Вакцина состоит из двух компонентов: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета., пояснили в минздраве.

Там предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков к моменту контакта с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. «Только это могло стать причиной заражения медиков», — считают в ведомстве.

Первая российская вакцина от коронавируса COVID-19, получившая название «Спутник-V», была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в середине августа. 6 ноября глава центра Александр Гинцбург сообщил, что первая партия вакцины будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации уже 7–8 ноября.

Как заявляла директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90%. Ранее уже фиксировались случаи, когда получившие вакцину затем заражались COVID-19. В частности, такое произошло с заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерием Гартунгом.

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Пробная партия вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 поступила в Алтайский край в конце сентября. Первой, кому была сделана прививка, была главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Вслед за ней вакцину должны были поставить еще 41 медработнику из разных медицинских организаций Барнаула. В алтайском минздраве тогда отмечали, что в ближайшее время в край должно поступить еще 2 тыс. доз вакцины. 5 октября главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что вторая партия вакцины «Спутник V» поступит в регион в первом квартале 2021 года.

По данным оперативного штаба Алтайского края по борьбе с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе заразились 21 499 человек, из них 18 090 выздоровели, скончались 900 пациентов. По состоянию на 10 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2495 человек. Число тяжелобольных — 658, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 167.

Алтайский край коронавирус COVID-19 вакцина
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