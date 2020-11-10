На Алтае три медика заразились COVID-19 после первого укола «Спутником V»

В Алтайском крае у троих медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V», тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении.

Вакцина состоит из двух компонентов: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета., пояснили в минздраве.

Там предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков к моменту контакта с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. «Только это могло стать причиной заражения медиков», — считают в ведомстве.