Юристы оценили запрет ДУМ на браки с немусульманами

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Документ Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающий мусульманам жениться на исповедующих другие религии, не имеет юридической силы. Об этом РБК заявил юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов.

«Россия — светское государство, и гражданское состояние в ней регулируется только законом. В частности, Семейным кодексом, согласно которому брак заключается в органах ЗАГС, а права и обязанности супругов возникают с государственной регистрации брака», — пояснил он.

По словам Гайнутдинова, это богословское заключение касается лишь исламского ритуала, который существует параллельно с государственным и не порождает правовых последствий.

Профессор Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ Леонид Сюкияйнен также подчеркнул, что любое подобное решение, вынесенное религиозной организацией, правовой силы не имеет.