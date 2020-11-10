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Юристы оценили запрет ДУМ на браки с немусульманами

Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Документ Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающий мусульманам жениться на исповедующих другие религии, не имеет юридической силы. Об этом РБК заявил юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов.

«Россия — светское государство, и гражданское состояние в ней регулируется только законом. В частности, Семейным кодексом, согласно которому брак заключается в органах ЗАГС, а права и обязанности супругов возникают с государственной регистрации брака», — пояснил он.

По словам Гайнутдинова, это богословское заключение касается лишь исламского ритуала, который существует параллельно с государственным и не порождает правовых последствий.

Профессор Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ Леонид Сюкияйнен также подчеркнул, что любое подобное решение, вынесенное религиозной организацией, правовой силы не имеет.

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Конечно, оно может иметь значение и влиять на поведение и умонастроения мусульман, которые будут знакомиться с ним. Кроме формального, юридического есть фактическое восприятие, психологическое, морально-этическое, религиозное воздействие, которое может иметь подобного рода решение», — пояснил он в разговоре с РБК.

Сюкияйнен добавил, что это заключение ДУМ — своего рода фетва (решение, выносимое муфтием), которому будут следовать в силу авторитета.

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Адвокат, специалист по семейному праву Андрей Сарычев подтвердил РБК, что богословское заключение не может иметь юридического значения. «Богословское заключение содержит рекомендацию верующим не вступать в такие союзы: гражданину России, исповедующему ислам, дана рекомендация не жениться на иноверках. Никакого отношения к юриспруденции и праву России это не имеет», — отметил он.

Ранее стало известно, что Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, запрещающее мусульманам жениться на представительницах других религий.

Исключение может составить брак мусульманина с представительницей других авраамических религий, которая признает существование «одного единого бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана».

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