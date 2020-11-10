Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами

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Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, запрещающее мусульманам жениться на представительницах других религий.

«Межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия», — говорится в документе, размещенном на сайте организации.

При этом разрешается брак мусульманина с той немусульманкой, которая признает существование «одного единого бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана».

Более того, духовное управление сочло недопустимым брак мусульманки с мужчиной, который не относит себя к мусульманскому сообществу независимо от его взглядов и убеждений.