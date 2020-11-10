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Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, запрещающее мусульманам жениться на представительницах других религий.

«Межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия», — говорится в документе, размещенном на сайте организации.

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При этом разрешается брак мусульманина с той немусульманкой, которая признает существование «одного единого бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана».

Более того, духовное управление сочло недопустимым брак мусульманки с мужчиной, который не относит себя к мусульманскому сообществу независимо от его взглядов и убеждений.

В прошлом году муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что в России нужно «обязательно узаконить многоженство» Он напомнил, что в России, согласно статистике, число женщин превышает число мужчин на 10 млн.

Духовное управление мусульман России было зарегистрировало Министерством юстиции страны в 2014 году. С момента учреждения организации ее председателем является глава Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Резиденция организации располагается в комплексе Московской соборной мечети. Решения принимает маджлис — съезд делегатов духовенства и прихожан.

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Помимо Духовного управления мусульман, в России сегодня также действуют другие исламские структуры: Центральное духовное управление мусульман во главе с верховным муфтием России шейхом Талгатом Таджуддином и Координационный центр мусульман Северного Кавказа под руководством муфтия Исмаила Бердиева.

мусульмане брак запрет религии
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