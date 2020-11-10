У дома правительства в Ереване выставили полицейское оцепление

МВД Армении выставило оцепление у дома правительства в центре Еревана, где проходят протесты после заключения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Агентство передает, что между митингующими время от времени происходят потасовки. При этом сотрудники МВД не вмешиваются.

Ранее главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. При заключении перемирия Ереван согласился передать Баку части непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Взамен Азербайджан должен создать коридор для связи Армении и Нагорного Карабаха и обеспечить безопасность передвижения по нему транспорта и людей.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении. Противники заключенного мира ворвались в здания правительства и парламента страны. Также в ходе беспорядков был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.