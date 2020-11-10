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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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У дома правительства в Ереване выставили полицейское оцепление

МВД Армении выставило оцепление у дома правительства в центре Еревана, где проходят протесты после заключения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Агентство передает, что между митингующими время от времени происходят потасовки. При этом сотрудники МВД не вмешиваются.

Ранее главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. При заключении перемирия Ереван согласился передать Баку части непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Взамен Азербайджан должен создать коридор для связи Армении и Нагорного Карабаха и обеспечить безопасность передвижения по нему транспорта и людей.

Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Мирзояна
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении. Противники заключенного мира ворвались в здания правительства и парламента страны. Также в ходе беспорядков был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Как встретили заключение мира жители Армении и Азербайджана. Фоторепортаж
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Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участники протестов украли из его резиденции компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи.

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