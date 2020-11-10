Власти назвали долю соблюдающих меры против COVID московских организаций

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Меры профилактики COVID-19 соблюдают 93% московских организаций. Об этом сообщили РБК в столичной Госинспекции по недвижимости.

За сентябрь—октябрь текущего года ведомство провело почти 17,5 тыс. проверок неторговых московских организаций. За этот период Госинспекция выявила 1157 нарушений, что составляет 6,6% общего числа проверок.

По словам Овчинского, 46% нарушений приходятся на требования о выводе трети сотрудников на удаленную работу, 32% — на несоблюдение масочного и перчаточного режима, 22% — на несоблюдение социальной дистанции. Меньше всего нарушений — в пределах 1% — связано с отсутствием дезинфицирующих средств.

«В целом можно отметить ответственное отношение московских организаций к соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.