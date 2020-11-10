Эксперт Минздрава сообщил о последствиях приема антибиотиков при COVID-19

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Прием антибиотиков большинством пациентов с COVID-19 будет иметь неблагоприятные последствия в будущем. Об этом сообщил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов, передает «РИА Новости».

Козлов сослался на исследования, согласно которым более 90% пациентов с COVID-19 получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты (например инъекции и ингаляции), причем не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях.

«Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — сказал специалист.

Микробиолог объяснил, что назначать антибактериальную терапию нужно только в том случае, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции. «Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям», — сказал Козлов.