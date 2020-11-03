Пандемия коронавируса , 03 ноя, 15:13
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В Минздраве выразили обеспокоенность ростом приема антибиотиков при COVID
В Минздраве обеспокоены тем, что россияне стали чаще применять антибиотики при лечении коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, передает ТАСС.
«Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — сказала Куликова.
заявил, что антибиотики не предотвращают заражение COVID-19. По его словам, их нельзя использовать для профилактики болезни. Козлов также отметил, что любые антибиотики не действуют на вирусы, и добавил, что они не работают для «профилактики возможных бактериальных осложнений» при коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор также предупреждал, что прием антибиотиков без назначения врача опасен и при заболевании гриппом. В ведомстве указывали, что они не только не могут справиться с вирусом, но и ослабляют иммунитет и убивают микрофлору.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i