Захарова заявила о расхождениях России и Турции по Нагорному Карабаху

Россия и Турция расходятся во мнениях относительно конфликта в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не видим силового военного решения этой проблемы. <...> Из Анкары звучали другие заявления на этот счет», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва и Анкара ведут диалог и что по ряду вопросов «есть точки соприкосновения». Однако по другим вопросам стороны находятся «на разных позициях». «При этом находимся в контакте, слышим друг друга, взаимодействуем по тем вопросам, которые стоят на повестке дня», — добавила дипломат. Представитель российского внешнеполитического ведомства привела в качестве примера астанинский формат урегулирования сирийского конфликта (Россия — Иран — Турция).

В конфликте в Нагорном Карабахе Турция поддерживает Баку. Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара готова оказать поддержку азербайджанской стороне не только на переговорах, но и на «поле боя». Единственным решением конфликта министр называл уход Армении с «оккупированной ею азербайджанской территории». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также требовал от Еревана немедленного освобождения оккупированных территорий» — тогда в регион вернется мир.