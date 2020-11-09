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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова заявила о расхождениях России и Турции по Нагорному Карабаху

Россия и Турция расходятся во мнениях относительно конфликта в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не видим силового военного решения этой проблемы. <...> Из Анкары звучали другие заявления на этот счет», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва и Анкара ведут диалог и что по ряду вопросов «есть точки соприкосновения». Однако по другим вопросам стороны находятся «на разных позициях». «При этом находимся в контакте, слышим друг друга, взаимодействуем по тем вопросам, которые стоят на повестке дня», — добавила дипломат. Представитель российского внешнеполитического ведомства привела в качестве примера астанинский формат урегулирования сирийского конфликта (Россия — Иран — Турция).

В конфликте в Нагорном Карабахе Турция поддерживает Баку. Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара готова оказать поддержку азербайджанской стороне не только на переговорах, но и на «поле боя». Единственным решением конфликта министр называл уход Армении с «оккупированной ею азербайджанской территории». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также требовал от Еревана немедленного освобождения оккупированных территорий» — тогда в регион вернется мир.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 ноября
Политика

Ереван неоднократно заявлял о военной помощи Баку со стороны Турции и отправке через ее территорию сирийских наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснял моральной поддержкой наличие у Баку в том числе турецких истребителей F-16. В азербайджанском аэропорту находятся «пять-шесть турецких самолетов», которые могут быть использованы в случае агрессии, заявлял Алиев. Участие наемников в конфликте отрицали обе стороны.

Конфликт в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана обострился в конце сентября. Стороны возобновили боевые действия и обвинили друг друга в нарушении перемирия. В октябре Ереван и Баку трижды договаривались о новом перемирии, но все три раза оно было сорвано.

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