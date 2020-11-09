Открывший стрельбу на военном аэродроме в Воронежской области сбежал

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Солдат, который убил трех человек на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области, скрылся с места происшествия, сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего», — сказали в пресс-службе.

Для задержания солдата в Воронеже введен план «Перехват», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, к поискам привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а так же беспилотники авиационного отряда специального назначения.

Инцидент произошел 9 ноября около 5:00 утра. Военнослужащий из состава суточного наряда напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц, после чего солдат завладел оружием офицера и скрылся, уточнили в ЗВО. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что нападавший забаррикадировался на территории части.