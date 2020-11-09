Полиция Петербурга начала проверку после обнаружения тела в ангаре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 13:11
Кремль ответил на сообщения об инициативе о рабочей группе по Карабаху Политика, 14:26 «Деньги начали возвращаться в DeFi». Какие токены покупать инвесторам Крипто, 14:23 Медведев предложил экс-главе Минприроды новую должность Политика, 14:22 Роспотребнадзор назвал регионы, где надо усилить ограничения из-за COVID Общество, 14:21 Мишустин раскритиковал регионы за не использованные возможности по COVID Общество, 14:13 Как небольшому бренду конкурировать с крупными игроками на маркетплейсе Pro, 14:12 Как нейросети следят за незаконной вырубкой лесов РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 14:10 Выборы президента США. Главное Политика, 14:07 Новости выходных: атака на «биткоин 2.0» и новое оборудование от Bitmain Крипто, 14:05 Меркель предложила Байдену вместе бороться с пандемией Политика, 14:05 У «Яндекс.Такси» появятся автомобили с героями «Смешариков» Бизнес, 14:04 Курс РБК и «Осоки Высокой». Урок 3: маркировка пластика и опасные отходы Зеленая экономика, 14:00  Сельская ипотека от 0,1% — как работает, какое жилье можно купить Недвижимость, 14:00 Глава ГТЛК стал основным кандидатом на пост гендиректора «Аэрофлота» Бизнес, 14:00
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Полиция Петербурга начала проверку после обнаружения тела в ангаре

Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в заброшенном ангаре нашли тело мужчины с множеством травм. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело умершего обнаружил таксист 8 ноября в ангаре на улице Станция Нева. На вид погибшему около 50 лет, тело направили в морг для установления причины смерти, добавили в главке.

«По данному факту полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в пресс-службе.

В Петербурге задержали пытавшегося убить родителей и племянницу подростка
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В конце октября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире обнаружили тело женщины с отрубленным пальцем. Погибшей оказалась старший преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического института. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Позднее был задержан мужчина 1984 года рождения, как сообщали в СК, он был знакомым убитой.

Санкт-Петербург новости убийство
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Спасатели достали тело погибшего при обрушении гаражей в Мытищах
Общество
В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox
Общество
В Екатеринбурге завели дело после убийства четырех человек на вечеринке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter