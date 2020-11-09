Полиция Петербурга начала проверку после обнаружения тела в ангаре

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в заброшенном ангаре нашли тело мужчины с множеством травм. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело умершего обнаружил таксист 8 ноября в ангаре на улице Станция Нева. На вид погибшему около 50 лет, тело направили в морг для установления причины смерти, добавили в главке.

«По данному факту полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в пресс-службе.

В конце октября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире обнаружили тело женщины с отрубленным пальцем. Погибшей оказалась старший преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического института. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Позднее был задержан мужчина 1984 года рождения, как сообщали в СК, он был знакомым убитой.