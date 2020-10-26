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В Петербурге нашли тело преподавателя института с отрубленным пальцем

Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире обнаружили тело женщины с отрубленным пальцем. Об этом сообщили 78.ru и «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, труп женщины в квартире на улице Димитрова обнаружил мужчина 25 октября, после чего он обратился в полицию. Прибывшие на место полицейские заметили на теле женщины повреждения шеи, а также отсутствие фаланги одного из пальцев.

По факту произошедшего возбуждено возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), передает 78.ru.

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Фото:SPbGS / Telegram

По данным изданий, погибшая оказалась старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.

РБК направил запрос в Санкт-Петербургский государственный технологический институт. В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу не ответили на звонки РБК.

13 октября сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 33-летнего подозреваемого в убийстве и расчленении тела своего коллеги с завода в Невском районе. По данным МВД, в ходе ссоры мужчина убил коллегу, после чего попытался скрыть следы преступления, расчленив тело. 

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