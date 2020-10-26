В Петербурге нашли тело преподавателя института с отрубленным пальцем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире обнаружили тело женщины с отрубленным пальцем. Об этом сообщили 78.ru и «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, труп женщины в квартире на улице Димитрова обнаружил мужчина 25 октября, после чего он обратился в полицию. Прибывшие на место полицейские заметили на теле женщины повреждения шеи, а также отсутствие фаланги одного из пальцев.

По факту произошедшего возбуждено возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), передает 78.ru.

По данным изданий, погибшая оказалась старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.