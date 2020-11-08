В Петербурге задержали пытавшегося убить родителей и племянницу подростка

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В Санкт-Петербурге задержан подросток, подозреваемый в попытке убийства своих родителей и малолетней родственницы, сообщается на сайте Главного следственного управления по городу.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября в квартире одного из домов по Лужской улице подросток 2005 года рождения три раза ударил ножом родственницу 2014 года рождения. Она получила ранения шеи, живота и правого плеча, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, подросток взял травматический пистолет, принадлежавший его отцу, и не менее двух раз выстрелил в голову своей матери, а также произвел один выстрел в сторону отца. Последний смог остановить мальчика. По версии СК, нападение совершено на почве неприязненных отношений.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемый задержан.