В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и отсечении пальца

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве преподавательницы биохимии из Санкт-Петербургского государственного технологического института. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по городу.

«Задержан мужчина 1984 года рождения», — отмечается в сообщении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, вечером 22 октября задержанный задушил в квартире дома на улице Димитрова свою знакомую 1987 года рождения. Причиной стали «личные неприязненные отношения». «С целью сокрытия совершенного преступления [подозреваемый] отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», — указано в сообщении. Как именно убийца хотел скрыть преступление, СК не поясняет.

Петербургская «Комсомольская правда» пишет, что, по одной из версий следователей, злоумышленник хотел разблокировать телефон и снять деньги со счетов женщины. «Фонтанка» утверждает, что задержанный мужчина — должник убитой преподавательницы, который не захотел возвращать ранее взятую у нее сумму.