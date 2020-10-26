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Общество ,  
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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и отсечении пальца

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве преподавательницы биохимии из Санкт-Петербургского государственного технологического института. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по городу.

«Задержан мужчина 1984 года рождения», — отмечается в сообщении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, вечером 22 октября задержанный задушил в квартире дома на улице Димитрова свою знакомую 1987 года рождения. Причиной стали «личные неприязненные отношения». «С целью сокрытия совершенного преступления [подозреваемый] отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», — указано в сообщении. Как именно убийца хотел скрыть преступление, СК не поясняет.

Петербургская «Комсомольская правда» пишет, что, по одной из версий следователей, злоумышленник хотел разблокировать телефон и снять деньги со счетов женщины. «Фонтанка» утверждает, что задержанный мужчина — должник убитой преподавательницы, который не захотел возвращать ранее взятую у нее сумму.

В Петербурге нашли тело преподавателя института с отрубленным пальцем
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Тело женщины нашли 25 октября, обнаруживший его в квартире мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители заметили отсутствие фаланги одного из пальцев. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Санкт-Петербург убийство СК
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