В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек

В Москве выздоровели еще 3254 пациента с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб города по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии коронавируса в столице вылечились 339 913 человек, добавила она.

Москва по-прежнему лидирует по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 7 ноября за сутки в городе были выявлены 5829 зараженных, общее число случаев заболевания COVID-19 превысило 462,5 тыс. Умерли за сутки 75 человек, с начала эпидемии — более 7,2 тыс. Днем ранее в столице зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с мая — 6253.

Ранее в ноябре мэр Сергей Собянин сообщил об обострении эпидемиологической ситуации в Москве. Однако власти, по его словам, пока не планируют вводить локдаун.