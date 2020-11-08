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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек

В Москве выздоровели еще 3254 пациента с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб города по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии коронавируса в столице вылечились 339 913 человек, добавила она.

Собянин не увидел стабилизации с COVID в Москве
Общество
Фото:пресс-служба мэра Москвы / ТАСС

Москва по-прежнему лидирует по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 7 ноября за сутки в городе были выявлены 5829 зараженных, общее число случаев заболевания COVID-19 превысило 462,5 тыс. Умерли за сутки 75 человек, с начала эпидемии — более 7,2 тыс. Днем ранее в столице зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с мая — 6253.

Ранее в ноябре мэр Сергей Собянин сообщил об обострении эпидемиологической ситуации в Москве. Однако власти, по его словам, пока не планируют вводить локдаун.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее не исключал, что к массовой вакцинации москвичей от коронавируса приступят в ближайшие две недели.

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