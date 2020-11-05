Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После снижения динамики вновь выявляемых случаев коронавируса ситуация с заболеваемостью снова обостряется. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться», — отметил мэр. По его словам, это заметно по числу новых заболевших и госпитализаций.

Накануне, 4 ноября, в Москве выявили рекордное за осенний период число зараженных за сутки — 5826. Общее число зараженных достигло 445 181, из них выздоровели 325,5 тыс. человек. Число смертей за весь период, по данным оперштаба, составило 7 тыс. человек.

В понедельник, 2 ноября, Собянин отмечал, что эпидемиологическая ситуация в Москве относительно стабилизировалась. Объем выявленных больных по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 1%, указывал он.