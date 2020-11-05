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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После снижения динамики вновь выявляемых случаев коронавируса ситуация с заболеваемостью снова обостряется. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться», — отметил мэр. По его словам, это заметно по числу новых заболевших и госпитализаций.

В Москве на две недели продлили удаленку для учеников 6-11 классов
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Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Накануне, 4 ноября, в Москве выявили рекордное за осенний период число зараженных за сутки — 5826. Общее число зараженных достигло 445 181, из них выздоровели 325,5 тыс. человек. Число смертей за весь период, по данным оперштаба, составило 7 тыс. человек.

В понедельник, 2 ноября, Собянин отмечал, что эпидемиологическая ситуация в Москве относительно стабилизировалась. Объем выявленных больных по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 1%, указывал он. 

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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