Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID на январь 2021 года

Гонка за вакциной от коронавируса может достигнуть пика к январю 2021 года. Об этом на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной — что нового?», организованной Harvard Club of Russia, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

«Если говорить о гонке [по созданию вакцины от коронавируса], то пик гонки случится в начале января, когда все начнут мериться тяжелой побочкой», — сказал он.

Кулиш пояснил, что именно к этому времени появится первая информация о возможных серьезных побочных эффектах не только российской вакцины «Спутник V», но и ряда других препаратов, которые сейчас разрабатываются по всему миру.

Также профессор отметил, что потенциальная опасность российской вакцины абсолютно сбалансирована с опасностью пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, прошедший процедуру вакцинации обретет многолетний Т-клеточный иммунитет.