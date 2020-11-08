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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID на январь 2021 года

Гонка за вакциной от коронавируса может достигнуть пика к январю 2021 года. Об этом на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной — что нового?», организованной Harvard Club of Russia, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

«Если говорить о гонке [по созданию вакцины от коронавируса], то пик гонки случится в начале января, когда все начнут мериться тяжелой побочкой», — сказал он.

Кулиш пояснил, что именно к этому времени появится первая информация о возможных серьезных побочных эффектах не только российской вакцины «Спутник V», но и ряда других препаратов, которые сейчас разрабатываются по всему миру.

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Фото:sputnikvaccine.com

Также профессор отметил, что потенциальная опасность российской вакцины абсолютно сбалансирована с опасностью пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, прошедший процедуру вакцинации обретет многолетний Т-клеточный иммунитет.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат был одобрен Минздравом в августе, сейчас он проходит третий пострегистрационный этап клинических испытаний. В нем принимают участие добровольцы не только из России, но и из других государств.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что направил заявку во Всемирную организацию здравоохранения на преквалификацию препарата. Если ВОЗ одобрит ускоренную регистрацию российской вакцины, она быстрее станет доступна всему миру, так как войдет в перечень лекарственных препаратов для международных закупочных организаций.

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