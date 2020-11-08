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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила об ударах армии Азербайджана по жилым кварталам Карабаха

Военные силы Азербайджана наносят удары по жилым кварталам Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Армении в Facebook.

«Противник продолжает разрушать мирные населенные пункты дальнобойными ракетами. За последний час в Степанакерте трижды включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит удары по жилым кварталам и общественно значимым объектам», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пока информации о пострадавших нет, однако в самом городе много разрушений.

Азербайджан заявление армянской стороны пока никак не прокомментировал.

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Конфликт на лини соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвини друг друга в обстрелах, ввели военное положение, а также мобилизовали военнослужащих запаса. Оба государства впоследствии сообщали о погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре Армения и Азербайджан трижды заключали соглашения о перемирии, однако каждый раз с наступлением указанного срока страны вновь обвиняли друг друга в обстрелах.

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Россия неоднократно высказывалась о необходимости прекратить боевые действия в Карабахе. Первое соглашение о перемирии между государствами 10 октября было достигнуто в ходе трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана. Кроме того, президент России Владимир Путин вместе с другими главами стран сопрецседательниц «минской группы» ОБСЕ призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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