Армения заявила об ударах армии Азербайджана по жилым кварталам Карабаха

Военные силы Азербайджана наносят удары по жилым кварталам Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Армении в Facebook.

«Противник продолжает разрушать мирные населенные пункты дальнобойными ракетами. За последний час в Степанакерте трижды включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит удары по жилым кварталам и общественно значимым объектам», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пока информации о пострадавших нет, однако в самом городе много разрушений.

Азербайджан заявление армянской стороны пока никак не прокомментировал.