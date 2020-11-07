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В Екатеринбурге завели дело после убийства четырех человек на вечеринке

Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве нескольких человек после обнаружения в одной из квартир тел четырех человек со следами огнестрельных ранений. Об этом РБК заявили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

«Ночью 7 ноября 2020 года в правоохранительные органы Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистическая тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на месте обнаружены тела трех мужчин и одной женщины со следами ранений, по предварительным данным, причиненных выстрелами из карабина «Сайга». На месте была обнаружена выжившая девушка, ее доставили в медучреждение. 

«По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же, в квартире», — заключили в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что изначально звонок о происшествии поступил в дежурную часть ОП № 15 УМВД по Екатеринбургу 7 ноября в 02:34 по местному времени (00:34 мск).

«Дверь квартиры была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать гражданским специалистам. Личности погибших людей сотрудники ОВД установили оперативно. Это девушка по имени Полина 2002 года рождения, молодые люди: Антон 1988 года рождения, Олег 1984 года рождения и Дмитрий 1986 года рождения», — рассказал Горелых.

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Медицинская помощь понадобилась Виктории 2003 года рождения, которая была госпитализирована в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Еще одна девушка, Полина 2004 года рождения, никаких травм не имела.

«Скончавшийся Дмитрий проживал в квартире, где все произошло. Ранее он условно судим по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К», — добавил Горелых. 

«Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — заключил Горелых.

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