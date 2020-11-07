В Екатеринбурге завели дело после убийства четырех человек на вечеринке

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве нескольких человек после обнаружения в одной из квартир тел четырех человек со следами огнестрельных ранений. Об этом РБК заявили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

«Ночью 7 ноября 2020 года в правоохранительные органы Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистическая тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на месте обнаружены тела трех мужчин и одной женщины со следами ранений, по предварительным данным, причиненных выстрелами из карабина «Сайга». На месте была обнаружена выжившая девушка, ее доставили в медучреждение.

«По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же, в квартире», — заключили в СК.