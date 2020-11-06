Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 12:51
Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 22:31 В Москве из-за пожара частично обрушилось здание бывшего завода Общество, 22:10 Тренер сборной Италии по футболу Манчини заразился коронавирусом Спорт, 22:09 Попова назвала самое распространенное место заражения коронавирусом Общество, 22:06 Росстат зафиксировал рост рождаемости в сентябре Общество, 21:59 Прокуратура проверит данные о ранении ребенка при стрельбе в Подмосковье Общество, 21:57 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 21:52 Вице-премьер Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 21:49 Росавиация разрешила вывозить граждан из-за рубежа по квотам Общество, 21:33 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 ноября Общество, 21:21 Как покупать одежду и обувь онлайн быстро, просто и по размеру РБК и ЦУМ, 21:19 Путин обсудил с президентом Аргентины поставки вакцины «Спутник V» Политика, 21:17 Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома Общество, 20:56 Беглов попросил вузы Петербурга максимально перейти на удаленку Общество, 20:51
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Общество ,  
0 

Прокуратура проверит данные о ранении ребенка при стрельбе в Подмосковье

Прокуратуре Подольска поручено начать проверку информации о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, о стрельбе сообщила мать полуторагодовалого ребенка в своем Instagram. По ее словам, после стрельбы по машине осколки стекла порезали лицо ее сыну.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в дежурную часть Подольска поступило сообщение о том, что на 33-м км трассы М-2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки. Злоумышленник скрылся.

В жилом доме в Москве произошла стрельба
Общество
Фото:Сергей Карандеев / ТАСС

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сказали в пресс-службе. О пострадавших в МВД не сообщили.

В марте на юго-востоке Москвы ребенок получил ранение в грудь, неизвестные открыли по нему стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошел на улице Ташкентская. Следственный комитет по Москве в связи со стрельбой начал проверку.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
Московская область стрельба ребенок новости
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
На юго-востоке Москвы произошла стрельба
Общество
В Подмосковье завели дело против бросившей на заправке детей матери
Общество
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter