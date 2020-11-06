Прокуратура проверит данные о ранении ребенка при стрельбе в Подмосковье

Прокуратуре Подольска поручено начать проверку информации о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, о стрельбе сообщила мать полуторагодовалого ребенка в своем Instagram. По ее словам, после стрельбы по машине осколки стекла порезали лицо ее сыну.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в дежурную часть Подольска поступило сообщение о том, что на 33-м км трассы М-2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки. Злоумышленник скрылся.