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Общество ,  
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СК возбудил дело после обстрела людей в Нижегородской области

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы по местным жителям в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сообщили в пресс-службе.

Статья предусматривает наказание в виде заключения сроком от восьми до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.

Мужчина обстрелял людей на автобусной остановке в Нижегородской области
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Фото:nn.ru

По данным СК, мужчина из огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в местных жителей. Трое мужчин погибли, еще трех женщин госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Преступника разыскивают.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района сообщало, что мужчина начал стрельбу на остановке в поселке Большие Орлы, после чего убежал в лес. Как передавала Baza, нападавший специально ждал автобус около остановки, после чего открыл стрельбу из охотничьего ружья.

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