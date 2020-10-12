СК возбудил дело после обстрела людей в Нижегородской области

По данным СК, мужчина из огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в местных жителей. Трое мужчин погибли, еще трех женщин госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Преступника разыскивают.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района сообщало, что мужчина начал стрельбу на остановке в поселке Большие Орлы, после чего убежал в лес. Как передавала Baza, нападавший специально ждал автобус около остановки, после чего открыл стрельбу из охотничьего ружья.