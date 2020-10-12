СК возбудил дело после обстрела людей в Нижегородской области
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы по местным жителям в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сообщили в пресс-службе.
Статья предусматривает наказание в виде заключения сроком от восьми до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.