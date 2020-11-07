СМИ Франции сообщили об обвинении трех подозреваемых в убийстве учителя

Во Франции суд предъявил обвинения еще трем задержанным по делу об убийстве учителя истории и географии одного из французских колледжей в городе Конфлан-Сент-Онорин. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

Двум 18-летним мужчинам и 17-летней девушке предъявлены обвинения в «соучастии в террористическом акте», сообщил источник. Они были арестованы ранее, 3 ноября.

Молодые люди, один из которых является выходцем из Чечни, а другой — француз, были доставлены в следственный изолятор. Девушку поместили в изолятор временного содержания для несовершеннолетних. По данным источника, она была в контакте с одним из двух мужчин.

Согласно последним данным, по этому делу предъявлены обвинения десяти лицам, в том числе 14-летнему и 15-летнему подросткам.