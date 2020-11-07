Синоптик предупредил о метелях в некоторых регионах России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидаются сильные осадки в виде снега, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Так, в Костромской области, Коми и на Северном Урале пройдут метели.

«Осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, на Северном Урале, в Костромской области», — сказал Варакин.

Снегопады не исключены также на севере Приволжского федерального округа, в частности в Кировской области и Удмуртии.