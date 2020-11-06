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Эксперты назвали октябрь самым теплым за всю историю наблюдений в Европе

Фото:Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Прошлый месяц стал самым теплым октябрем для Европы за всю историю наблюдений, сообщает европейский центр мониторинга Земли Copernicus.

Теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра. Также октябрь был четвертым месяцем подряд, когда на Северном морском пути вдоль побережья России не было или почти не было льда, указали в центре.

По данным Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель за 30 лет. Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере. В мире октябрь стал третьим по температурным значениям за всю историю наблюдений.

Также в центре отметили, что аномальное тепло наблюдалось в некоторых частях Северной и Восточной Европы, в Сибири и на Аляске.

Синоптики сообщили о самом теплом октябре в Москве с начала наблюдений
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве октябрь также стал самым теплым за всю историю наблюдений. Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, прошлый рекорд был зафиксирован в октябре 1967 года, когда средняя температура составила 9 градусов. «Октябрь 2020 года получил среднемесячную температуру плюс 9,2 градуса», — сказал синоптик.

Нормальная температура для октября в Москве находится на уровне плюс 5,1 градуса, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова. В прошлом месяце норма была превышена на 4,1 градуса. По словам Макаровой, отклонение связано с теплыми антициклонами. «Преимущественно это были гребни субтропических антициклонов, также антициклоны приходили с Атлантики», — пояснила синоптик.

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Леус отметил, что ноябрь в Москве также ожидается теплым. По его словам, температура превысит норму на 1,5–2 градуса, а количество осадков будет меньше, чем должно быть. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышенную температуру в ноябре в России. По его словам, особенно теплым этот месяц будет в Коми, Архангельской области, Якутии, на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе.

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