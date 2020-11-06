Эксперты назвали октябрь самым теплым за всю историю наблюдений в Европе

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Прошлый месяц стал самым теплым октябрем для Европы за всю историю наблюдений, сообщает европейский центр мониторинга Земли Copernicus.

Теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра. Также октябрь был четвертым месяцем подряд, когда на Северном морском пути вдоль побережья России не было или почти не было льда, указали в центре.

По данным Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель за 30 лет. Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере. В мире октябрь стал третьим по температурным значениям за всю историю наблюдений.

Также в центре отметили, что аномальное тепло наблюдалось в некоторых частях Северной и Восточной Европы, в Сибири и на Аляске.