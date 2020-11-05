Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале следующей недели в Москве похолодает, температура воздуха днем не превысит плюс 5 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Похолодание начнется в понедельник, а заморозки и небольшие осадки ожидаются в ночь на среду», — рассказал Леус. Он пояснил, что похолодание связано с североатлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской части России. Дневная температура составит от нуля до плюс 5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на следующей неделе похолодание придет в регионы Центрального федерального округа: ночные температуры опустятся на 7–8 градусов.

«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», — рассказал он.