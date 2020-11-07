Пульмонолог назвал безопасным ношение масок для астматиков

Людям, страдающим бронхиальной астмой, не требуются дополнительные меры защиты от коронавируса. Им, как и всем остальным, рекомендуется носить маски, соблюдать дистанцию и ограничить контакты. За исключением индивидуальной непереносимости, ношение масок для астматиков безопасно, несмотря на жалобы на дискомфорт. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

«Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска», — пояснил он.

Врач напомнил, что люди с астмой входят в группу риска в связи с распространением COVID-19, при этом они подвержены тяжелому течению болезни, так как коронавирусная инфекция поражает и бронхи, и альвеолы легких. «Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке», — отметил Карабиненко.

Ранее о том, что люди с астмой могут носить маску без вреда для здоровья, говорили опрошенные РБК эксперты, комментируя инцидент в метро Санкт-Петербурга. Там полицейские задержали пассажира, отказавшегося надевать маску. Свой отказ мужчина объяснил астмой. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак отмечал, что если человек с таким диагнозом регулярно принимает препараты и контролирует свое состояние, ему можно носить маску. А некоторым больным маска может даже облегчить состояние, прерывая контакт с аллергеном, говорил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.