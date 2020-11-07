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Иммунолог назвал самый тревожный симптом COVID-19

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что нужно настороженно относиться к таким симптомам коронавируса, как одышка. Особенно если она наблюдается в сочетании с тахикардией. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — отметил Болибок.

Чтобы определить частоту дыхания, необходимо сесть и спокойно дышать. У здорового человека она должна составлять от 16 до 20 вдохов в минуту. «Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — пояснил врач. При этом он обратил внимание, что если у человека повышается температура, ему труднее дышать.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Ранее в ноябре вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал основные симптомы COVID-19: температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. Позднее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что еще одним признаком болезни может являться заложенность ушей. Она привела данные исследования в Турции, согласно которым из 172 пациентов с коронавирусной инфекцией 31 (18%) пожаловался на заложенность ушей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Роспотребнадзоре также отмечали, что такие симптомы, как упадок сил, боль в суставах и головная боль, характерны в первую очередь для гриппа. При заражении коронавирусом они появляются реже. А одышка может возникать как при COVID-19, так и при гриппе. Для ОРВИ характерны чихание, насморк и боль в горле.

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