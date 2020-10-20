Врачи оценили безопасность ношения маски при астме

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Люди с астмой могут носить медицинскую маску без вреда для здоровья, более того, она может облегчить их состояние. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты, комментируя инцидент в петербургском метро, где полиция задержала там с применением силы человека без маски. По словам очевидцев, он заявлял, что не может носить ее из-за астмы.

«Если астматики регулярно принимают препараты и у них контролируемая бронхиальная астма, им можно ходить в маске», — сообщил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак. Он указал, что вне обострений заболевания для астматиков нет ограничений по ношению средств защиты органов дыхания. Во время обострения астмы, по его мнению, человек должен находиться дома или в больнице, а не в общественном транспорте.

«Некоторым астматикам маска облегчает состояние из-за того, что прерывается контакт с аллергеном», — отметил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В качестве примера он сообщил, что рекомендует носить маску там, где можно столкнуться с аллергеном, своим пациентам «с респираторными аллергозами, связанными с цветением деревьев».

В то же время, по словам Болибока, у некоторых астматиков ношение маски, наоборот, может вызвать ухудшение состояния. «Если речь идет о круглогодичной астме, связанной с бытовыми, клещевыми, пылевыми и прочими загрязнителями, то нужно разбираться. Если пациент находился не в очень компенсированном состоянии, то ему было просто тяжело носить маску, человек просто начинает задыхаться», — пояснил врач.