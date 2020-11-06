Попова назвала самое распространенное место заражения коронавирусом

Фото: sputnikvaccine.com

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала глава ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране руководитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести предстоящие новогодние праздники дома.

По словам Поповой, в ближайшие полтора месяца эпидемиологи ожидают приход сезонного гриппа, который может прийтись именно на Новый год. Глава Роспотребнадзора отметила, что Новый год за рубежом может нарушить санитарные требования других государств.