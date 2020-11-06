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Попова назвала самое распространенное место заражения коронавирусом

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала глава ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране руководитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести предстоящие новогодние праздники дома.

По словам Поповой, в ближайшие полтора месяца эпидемиологи ожидают приход сезонного гриппа, который может прийтись именно на Новый год. Глава Роспотребнадзора отметила, что Новый год за рубежом может нарушить санитарные требования других государств.

Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заражений COVID в России
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Ранее Попова заявила о несоблюдении масочного режима в некоторых регионах страны. Она отметила, что ношение масок является обязательной мерой для борьбы с распространением инфекции.

В конце октября Роспотребнадзор обязал россиян носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках, а также в лифтах. Также ведомство обязало руководителей субъектов принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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Региональным властям было предписано запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 мск, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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