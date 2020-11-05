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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили заявление о сроках заразности пациентов с коронавирусом

Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Информация о том, что больной COVID-19 может оставаться заразным в течение более длительного срока, чем считалось раньше, вызывает вопросы и требует дополнительной проверки. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сказал, что заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 остается заразным в течение 10–20 дней после появления симптомов. «Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания», — пояснил он. Чуланов указывал, что в редких случаях период заразности может достигать двух месяцев.

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По словам Попович, информация о заразности пациента в течение двух месяцев является тревожной. «Я не понимаю, что это значит, если иммунная система справилась с этой инфекцией, то каким образом может происходить заражение? ПЦР-диагностика перестает определять жизнеспособный вирус уже через неделю после начала заболевания», — отметила она.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Попович указала, что, если это окажется действительно так, справиться с распространением инфекции будет «очень сложно». 

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн уточнил, что обычный срок, в течение которого сохраняется заразность у пациентов, в среднем составляет 30–35 дней, то есть четыре-пять недель.

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее утверждала, что инфицированные COVID-19 максимально заразны в течение трех дней: за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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