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Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заражений COVID в России

Фото:Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет наблюдаться на протяжении недели, пик заболеваемости пока не достигнут. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном за счет регионов. Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю», — сказал эксперт.

Он указал на то, что в различных регионах России рост заболеваемости начался в разное время, поэтому и его пик придется на разные периоды. В отдельных регионах сроки роста заболеваемости могут колебаться в пределах двух-трех недель, считает Горелов.

Эксперт добавил, что более долгосрочные и детальные прогнозы делать невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияют различные факторы. Речь идет о соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса, погодных условий, влияющих на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, а также сезонном росте заболеваемости другими респираторными инфекциями.

По мнению эксперта, новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее Горелов заявил о том, что мутации коронавируса не делают его более опасным для человека, так как затрагивают менее 1% генома. По словам эксперта, мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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