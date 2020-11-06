Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заражений COVID в России

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет наблюдаться на протяжении недели, пик заболеваемости пока не достигнут. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном за счет регионов. Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю», — сказал эксперт.

Он указал на то, что в различных регионах России рост заболеваемости начался в разное время, поэтому и его пик придется на разные периоды. В отдельных регионах сроки роста заболеваемости могут колебаться в пределах двух-трех недель, считает Горелов.

Эксперт добавил, что более долгосрочные и детальные прогнозы делать невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияют различные факторы. Речь идет о соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса, погодных условий, влияющих на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, а также сезонном росте заболеваемости другими респираторными инфекциями.

По мнению эксперта, новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем.