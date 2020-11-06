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Суд в Великобритании перенес слушания об эстрадиции Тинькова

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Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

В Великобритании Вестминстерский магистратский суд перенес слушания об эстрадиции в США основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, сообщил РБК представитель суда. Заседание должно было состояться 6 ноября. Теперь, по словам представителя суда, оно запланировано на 10 или 11 декабря, однако дата еще будет уточняться.

Слушания по экстрадиции Тинькова в США должны были состояться еще в апреле, однако с тех пор несколько раз переносились. Налоговое управление США утверждает, что бизнесмен при выходе из американского гражданства в 2013 году скрыл от налоговиков $1 млрд в доходах и активах. Как сообщал Минюст США в марте, Тиньков обвиняется по двум пунктам, по каждому из которых срок наказания составляет до трех лет лишения свободы. Кроме того, по каждому пункту обвинения бизнесмену грозит штраф по $250 тыс.

Тиньков исключил продажу акций TCS Group из-за «ошибок молодости» в США
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Впервые TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) сообщила о претензиях к Олегу Тинькову со стороны американских налоговиков в конце февраля этого года. Компания подчеркивала, что на ее операционной деятельности дело никак не скажется. Тогда же, в конце февраля, Тиньков предстал перед Вестминстерским магистратским судом, который традиционно решает вопросы об эстрадиции, и заплатил залог  £20 млн — он должен был не выезжать из Лондона, регулярно отмечаться в полиции, а также сдать свои российский и кипрский паспорта и документ, подтверждающий итальянское резидентство. Вскоре после этого, в начале марта, Тиньков сообщил о том, что болен лейкемией в острой форме. В начале июля он рассказал, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга.

Олег Тиньков суд
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