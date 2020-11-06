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Власти объяснили красный оттенок у реки в Кемерове

Фото:ya_iz_kemerovo / VK
Фото: ya_iz_kemerovo / VK

В Кемерове в результате аварии на коллекторе вода в реке Искитимке приобрела красный оттенок. Об этом в разговоре с РБК сообщил мэр города Илья Сердюк.

«У нас есть аварийная ситуация на коллекторе. Произошло его засорение. Сейчас работы ведут сотрудники водоканала», — сказал Сердюк. Глава города заверил, что в ближайшее время с проблемным участком «разберутся».

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Ранее издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на местных жителей сообщало, что вода в Искитимке стала красной. «Кто видел сегодня Искитимку? Она сегодня не река, она — клюквенный кисель», — написала Elena Dubrovskaya, сопровождая публикацию хэштегом #мэруназаметку_кемерово. В мэрии женщине ответили, что источник загрязнения устанавливается информация об этом направлена в управление Роспотребнадзора.

Также о загрязнении реки в середине октября сообщал губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. По его словам, в районе Харьягинского нефтяного месторождения реку Колву покрыла радужная пленка. Позже руководитель региона объяснил, что в реку произошла утечка нефтесодержащей жидкости.

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