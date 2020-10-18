Губернатор НАО назвал причину радужного пятна на реке

В районе Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) произошла утечка нефтесодержащей жидкости в реку, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На данный момент известно, что произошла разгерметизация недействующего трубопровода», — написал он в соцсети.

Специалисты поставили боновые заграждения, для очистки воды используют сорбенты.

К месту загрязнения направлены сотрудники Росприроднадзора и департамента природных ресурсов, специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также представители природоохранной прокуратуры.