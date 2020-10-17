В районе Харьягинского месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке

Радужная пленка обнаружена на поверхности реки Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный на своей странице во «Вконтакте».

Губернатор отметил, что компания-недропользователь выставила 150 метров бонового заграждения, также на месте происшествия работают сотрудники.

Бездудный также сообщил, что поручил департаменту природных ресурсов, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

В конце сентябре о загрязнении воды также сообщили на Камчатке. На берег в районе Халактырского пляжа выбросило мертвых морских животных, а серфингисты жаловались на плохое самочувствие после купания. При этом причину произошедшего пока установить не удалось.