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Авария с участием Ефремова ,  
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Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремова в силу

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным по делу о смертельном ДТП. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

«Распоряжение о вступлении в законную силу приговора мы отправили, и о его исполнении», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает ТАСС, после получения СИЗО уведомления артиста можно будет этапировать в колонию для отбытия наказания.

Сам Ефремов ранее заявил о желании остаться в отряде хозяйственного обслуживания в СИЗО. Там есть зал для культурных мероприятий, в котором Ефремов хотел бы выступать перед публикой и читать пьесы.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, курьер Сергей Захаров, умер в больнице на следующий день. Согласно результатам экспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Спустя три месяца, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, признав его виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мосгорсуд 22 октября принял решение сократить актеру срок на полгода. Защита Ефремова намерена обжаловать решение в кассационном суде.

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