Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремова в силу

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным по делу о смертельном ДТП. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

«Распоряжение о вступлении в законную силу приговора мы отправили, и о его исполнении», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает ТАСС, после получения СИЗО уведомления артиста можно будет этапировать в колонию для отбытия наказания.

Сам Ефремов ранее заявил о желании остаться в отряде хозяйственного обслуживания в СИЗО. Там есть зал для культурных мероприятий, в котором Ефремов хотел бы выступать перед публикой и читать пьесы.